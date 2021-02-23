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    Подборка рентгеновских снимков, которые наглядно показывают, что от нас скрывает природа

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    Подборка рентгеновских снимков, которые наглядно показывают, что от нас скрывает природа

    Самые занимательные рентгеновские снимки, показывающие, что скрыто от глаз человека

    В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген случайно открыл «всепроникающие» лучи, которые в Украине получили название «рентгеновских». Спустя 6 лет ученый получил первую в истории Нобелевскую премию по физике.

    Сегодня открытие немца используют во многих сферах жизни, начиная с медицины и заканчивая таможней. Собрали для вас самые занимательные рентгеновские снимки, показывающие, что скрыто от глаз человека.

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    на весь екран згорнути
    Беременная птица киви с яйцом внутри
    Голова акулы-молота на рентгене
    Цветы под рентгеном
    «Рентгеновский снимок моей жены балерины»
    Снимок челюсти человека с клидокраниальным дизотозом (избыточное количество молочных или постоянных зубов)
    Подборка рентгеновских снимков, которые наглядно показывают, что от нас скрывает природа
    На рентгене портрета испанского короля Карла II нашелся второй слой, где также нарисован король только в более молодом возрасте
    Подборка рентгеновских снимков, которые наглядно показывают, что от нас скрывает природа
    Подборка рентгеновских снимков, которые наглядно показывают, что от нас скрывает природа
    Подборка рентгеновских снимков, которые наглядно показывают, что от нас скрывает природа
    Рентгеновский снимок египетского саркофага, внутри которого обнаружили котенка

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: фотография курьез
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