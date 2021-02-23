Подборка рентгеновских снимков, которые наглядно показывают, что от нас скрывает природа

Самые занимательные рентгеновские снимки, показывающие, что скрыто от глаз человека

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген случайно открыл «всепроникающие» лучи, которые в Украине получили название «рентгеновских». Спустя 6 лет ученый получил первую в истории Нобелевскую премию по физике.

Сегодня открытие немца используют во многих сферах жизни, начиная с медицины и заканчивая таможней. Собрали для вас самые занимательные рентгеновские снимки, показывающие, что скрыто от глаз человека.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.