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    Когда осознаешь, что живешь в доме вместе с неряшливым чудовищем. Подборка курьезных фото

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    Когда осознаешь, что живешь в доме вместе с неряшливым чудовищем. Подборка курьезных фото

    «Я вышла замуж за монстра»

    Вы удивитесь, но даже самые умные, добрые, славные и смешные люди могут быть абсолютно невыносимыми в бытовом плане. Именно эту простую истину для себя открыли авторы фото из нашего материала.

    Их соседи живут по принципу «гении господствуются над хаосом», но со стороны это выглядит так, словно они просто неряшливы и ленивы. Собрали для вас смешные откровения людей, которые живут с монстрами.

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    «Как мой папа оставляет еду в холодильнике»
    «До сих пор не могу поверить, что вышла замуж за человека, который делает так»
    «Я живу с монстрами»
    «Так моя мама оставляет ножи в сушилке»
    «Коротко о том, как моя соседка складывает продукты в холодильник»
    «Жена выкинула в мусорку банку из-под арахисового масла, потому что оно „закончилось“»
    «Мой муж отказывается снимать с новых вещей пленки»
    «А как ваши близкие употребляют в пищу сливочное масло»
    А вы смогли бы жить с человеком, который оставляет после себя такой бардак
    «Я вышла замуж за монстра»
    «Мой муж не очень умный»
    «Предложила подруге попробовать свежеиспеченный шоколадный пирог»
    «Я обвела свои вещи. Все остальное — дело рук моей сестры»
    «Как в моей семье относятся к зубной пасте»

    «Я вышла замуж за монстра», «Как мой папа оставляет еду в холодильнике», «Мой муж отказывается снимать с новых вещей пленки», А вы смогли бы жить с человеком, который оставляет после себя такой бардак, «Жена выкинула в мусорку банку из-под арахисового масла, потому что оно „закончилось“», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делона и других знаменитостей прошлого

    К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чем они уже преуспели. Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.

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    Теги: шутки курьез
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