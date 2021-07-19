Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)

Подборка снимков любителей, которыми бы гордились и профи

Искусственный интеллект может выполнить за человека почти всю работу, включая и творческие задания. Но ему не дано ощутить интуицию, познать чувство нахлынувшей удачи, сообразить и действовать спонтанно, не раздумывая и не анализируя ситуацию.

Как говорится, поймать правильный момент. А ведь именно так и создается большая часть снимков.

«Снимок любителя, которым бы гордились и профи», «Солнце освещает любопытный нос, до чего хорош же этот милый пес!», «Начинающий фотограф не учел влияние солнца и вдруг получил удивительный снимок», «Все собачки без исключения после смерти попадают в рай», «Облако определенно одобряет старания фотографа», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.