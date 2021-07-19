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    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)

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    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)

    Подборка снимков любителей, которыми бы гордились и профи

    Искусственный интеллект может выполнить за человека почти всю работу, включая и творческие задания. Но ему не дано ощутить интуицию, познать чувство нахлынувшей удачи, сообразить и действовать спонтанно, не раздумывая и не анализируя ситуацию.

    Как говорится, поймать правильный момент. А ведь именно так и создается большая часть снимков.

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    на весь екран згорнути
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)
    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)

    «Снимок любителя, которым бы гордились и профи», «Солнце освещает любопытный нос, до чего хорош же этот милый пес!», «Начинающий фотограф не учел влияние солнца и вдруг получил удивительный снимок», «Все собачки без исключения после смерти попадают в рай», «Облако определенно одобряет старания фотографа», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: фотография курьез
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    Когда одним нажатием кнопки на пустом месте сделал классный кадр (фото)