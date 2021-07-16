Пышнотелая певица не побоялась показать свой целлюлит и взволновала фанатов (фото)

Lizzo снялась в нижнем белье и показала целлюлит на фото

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась фото и видео в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 33-летняя знаменитость стоит спиной к камере с собранными волосами в бежевом комплекте нижнего белья. Следом она разместила короткий ролик, на котором стоит у зеркала в полный рост и показывает целлюлит на своих бедрах и ягодицах. «Я выгляжу как Барби, но лучше не играй со мной», — подписала Lizzo публикацию, которая набрала больше 560 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид певицы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Естественная красота», «Я преклоняюсь перед твоим телом», «Ты просто потрясающая», «Ты безумно красивая и вдохновляющая!», «Твои ноги выглядят такими длинными!» — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.