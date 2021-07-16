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    Пышнотелая певица не побоялась показать свой целлюлит и взволновала фанатов (фото)

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    Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo - Пышнотелая певица не побоялась показать свой целлюлит и взволновала фанатов (фото)
    Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo
    instagram.com/lizzobeeating/

    Lizzo снялась в нижнем белье и показала целлюлит на фото

    Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась фото и видео в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 33-летняя знаменитость стоит спиной к камере с собранными волосами в бежевом комплекте нижнего белья. Следом она разместила короткий ролик, на котором стоит у зеркала в полный рост и показывает целлюлит на своих бедрах и ягодицах. «Я выгляжу как Барби, но лучше не играй со мной», — подписала Lizzo публикацию, которая набрала больше 560 тысяч лайков.

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    Пышнотелая певица не побоялась показать свой целлюлит и взволновала фанатов (фото)
    Пышнотелая певица не побоялась показать свой целлюлит и взволновала фанатов (фото)
    Пышнотелая певица не побоялась показать свой целлюлит и взволновала фанатов (фото)
    instagram.com/lizzobeeating/

    Поклонники оценили внешний вид певицы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Естественная красота», «Я преклоняюсь перед твоим телом», «Ты просто потрясающая», «Ты безумно красивая и вдохновляющая!», «Твои ноги выглядят такими длинными!» — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес курьез
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    Пышнотелая певица не побоялась показать свой целлюлит и взволновала фанатов (фото)