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    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото

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    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото

    Подборка провальных случаев

    Соцсети — это особый мир, где хочется показать себя с самой лучшей стороны. Если реальность не слишком нравится, то ее можно немножко приукрасить, недаром существует столько программ и приложений для обработки снимков. Но некоторые слишком увлекаются и теряют связь с реальностью, и получается полный провал. Мы собрали для вас несколько примеров.

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    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото
    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото

    «Комментариев не требуется», «Какая странная рука», «В соцсетях люди все больше похожи на анимированных персонажей», «Все в тренажерном зале точно так и выглядят», «Еще один персонаж компьютерной игры», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото