Когда люди редактировали свои снимки, но фотошоп победил рассудок. Курьезные фото

Подборка провальных случаев

Соцсети — это особый мир, где хочется показать себя с самой лучшей стороны. Если реальность не слишком нравится, то ее можно немножко приукрасить, недаром существует столько программ и приложений для обработки снимков. Но некоторые слишком увлекаются и теряют связь с реальностью, и получается полный провал. Мы собрали для вас несколько примеров.

«Комментариев не требуется», «Какая странная рука», «В соцсетях люди все больше похожи на анимированных персонажей», «Все в тренажерном зале точно так и выглядят», «Еще один персонаж компьютерной игры», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.