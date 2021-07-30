Подборка курьезных фото, на которые захочется взглянуть дважды

К этим фото придется присмотреться получше

Насколько хорошим может получиться фото, на 90% зависит от выбора удачного ракурса и перспективы. Об этом знают все фотографы, девушки и авторы снимков из нашего материала. Этим людям совершенно случайно удалось превратить обычные кадры в оптические иллюзии, способные обмануть человеческий мозг.

Мы собрали для вас фото, на которые придется (и захочется) взглянуть дважды.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.