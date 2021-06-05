Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото

«Кажется, всякие современные фильтры уже переходят все границы»

Все хотят быть красивыми, но если работать над собой лень, то и учиться ретушировать фото тоже наверняка будет «маньяна». Кто не знает, так в жарких странах говорят, когда хотят отложить дело на неопределенное «потом». Однако современные технологии предлагают, казалось бы, быстрый и простой способ “подправить” некоторые моменты на фото — использовать программку для ретуши.

Нажимаешь пару кнопок, убираешь чуть-чуть того, добавляешь чуть-чуть этого и все, теперь ты такой, каким мог видеть себя только в мечтах. А мы смотрим на эти косые и кривые снимки и смеемся! Ведь они-то, скорее всего, верят, что никто не заметит ретуши.

«Кажется, всякие современные фильтры уже переходят все границы», «Посоветуйте крем, чтобы кожа была такой же гладкой», «Словно персонаж из современной компьютерной игры», «Тот случай, когда что-то явно здесь не так, но так сразу и не скажешь, что именно», «Интересно, а что пририсовали – ногу или качели?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин