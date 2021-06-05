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    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото

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    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото

    «Кажется, всякие современные фильтры уже переходят все границы»

    Все хотят быть красивыми, но если работать над собой лень, то и учиться ретушировать фото тоже наверняка будет «маньяна». Кто не знает, так в жарких странах говорят, когда хотят отложить дело на неопределенное «потом». Однако современные технологии предлагают, казалось бы, быстрый и простой способ “подправить” некоторые моменты на фото — использовать программку для ретуши.

    Нажимаешь пару кнопок, убираешь чуть-чуть того, добавляешь чуть-чуть этого и все, теперь ты такой, каким мог видеть себя только в мечтах. А мы смотрим на эти косые и кривые снимки и смеемся! Ведь они-то, скорее всего, верят, что никто не заметит ретуши.

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    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото
    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото

    «Кажется, всякие современные фильтры уже переходят все границы», «Посоветуйте крем, чтобы кожа была такой же гладкой», «Словно персонаж из современной компьютерной игры», «Тот случай, когда что-то явно здесь не так, но так сразу и не скажешь, что именно», «Интересно, а что пририсовали – ногу или качели?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки курьез
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    Когда решил немножко приукрасить действительность и попал впросак. Курьезные фото