Когда твою просьбу восприняли слишком буквально. Курьезные фото

«Дочка попросила торт в форме замка Рапунцель»

Недавно мы рассказывали вам о бедолагах, которые вместо вкусных блюд получили настоящее разочарование. А этим 15 людям повезло в разы больше, ведь их желания и просьбы были выполнены на 100%... хотя нет — на все 200%.

Мы собрали для вас снимки на тему того, что случается, когда в кафе и ресторанах слишком буквально воспринимают требования посетителей.

«Дочка попросила торт в форме замка Рапунцель», «Дочка попросила торт в форме замка Рапунцель», «Заказала колу с вишней в ресторане», «Вчера я был пьян и заказал пиццу с экстракорочкой», «Когда забыл, что должен сказать официанту, когда остановиться», «В кафе нас спросили, не нужен ли нам кетчуп. Неожиданный презент», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.