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    Когда твою просьбу восприняли слишком буквально. Курьезные фото

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    Когда твою просьбу восприняли слишком буквально. Курьезные фото

    «Дочка попросила торт в форме замка Рапунцель»

    Недавно мы рассказывали вам о бедолагах, которые вместо вкусных блюд получили настоящее разочарование. А этим 15 людям повезло в разы больше, ведь их желания и просьбы были выполнены на 100%... хотя нет — на все 200%.

    Мы собрали для вас снимки на тему того, что случается, когда в кафе и ресторанах слишком буквально воспринимают требования посетителей.

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    Когда забыл, что должен сказать официанту, когда остановиться.
    «Когда производитель не обманул».
    «Попросил добавить в чизбургер немного бекона. Шеф-повар не разочаровал».
    Вот как должен выглядеть по-настоящему хороший сэндвич.
    «Вот что случается, когда пишешь в заказе „больше феты в салат“. Не пожалели».
    «Попросил дополнительный соус к кебабу».
    «В кафе нас спросили, не нужен ли нам кетчуп. Неожиданный презент».
    «Дочка попросила торт в форме замка Рапунцель».
    «Кажется, этого буррито хватит на несколько дней».
    «Парень потребовал от меня нанести на торт „очень толстый“ слой марципана».
    «Заказала колу с вишней в ресторане».
    «Я попросил положить в бургер больше сыра. Это восторг».
    «Вчера я был пьян и заказал пиццу с экстракорочкой».

    «Дочка попросила торт в форме замка Рапунцель», «Дочка попросила торт в форме замка Рапунцель», «Заказала колу с вишней в ресторане», «Вчера я был пьян и заказал пиццу с экстракорочкой», «Когда забыл, что должен сказать официанту, когда остановиться», «В кафе нас спросили, не нужен ли нам кетчуп. Неожиданный презент», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда твою просьбу восприняли слишком буквально. Курьезные фото