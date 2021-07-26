Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги

Ничего особенного, просто автомобильная дорога в Нигерии

Всем известно, что в Украине есть две беды: не слишком умные люди и дороги. Однако, увидев снимки проезжих частей со всех концов Земли, которые мы собрали в этом материале, вы окончательно и бесповоротно пересмотрите свое отношение к нашим шоссе и автострадам.

«Лучше уж небольшие колдобины, чем зияющие дыры в центре города…», «Кто бы мог подумать, что для поездки в Южную Африку вам пригодится гидрокостюм и баллон с кислородом», «В Пакистане, например, вам хватит спасательного круга и нарукавников», «В Аргентине «День дорожной ямы» вот-вот объявят государственным праздником», «Это в Хорватии дорога с заплатками или заплатки с дорогой?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.