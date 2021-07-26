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    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги

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    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги

    Ничего особенного, просто автомобильная дорога в Нигерии

    Всем известно, что в Украине есть две беды: не слишком умные люди и дороги. Однако, увидев снимки проезжих частей со всех концов Земли, которые мы собрали в этом материале, вы окончательно и бесповоротно пересмотрите свое отношение к нашим шоссе и автострадам.

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    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги
    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги

    «Лучше уж небольшие колдобины, чем зияющие дыры в центре города…», «Кто бы мог подумать, что для поездки в Южную Африку вам пригодится гидрокостюм и баллон с кислородом», «В Пакистане, например, вам хватит спасательного круга и нарукавников», «В Аргентине «День дорожной ямы» вот-вот объявят государственным праздником», «Это в Хорватии дорога с заплатками или заплатки с дорогой?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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    Увидев эти курьезные фото вы перестанете ругать украинские дороги