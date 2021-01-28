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    Курьез

    Когда все пошло совсем не так, как ожидалось: подборка курьезных фото

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    Когда все пошло совсем не так, как ожидалось: подборка курьезных фото

    Провалы случаются у всех

    Удача — штука не постоянная. То она смотрит на нас, то она поворачивается к нам всем известным местом. Вам знакомы ситуации, когда ничего не получается, непредвиденно случаются провалы, ломаются вещи, обстоятельства складываются наихудшим образом?

    Поверьте, это знакомо всем. Но все переживется, перемелется и пройдет! Ведь после дождичка всегда бывает солнышко.

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    «Сломанные щипцы для завивки ресниц сделали утро очень плохим»
    «Купил новый принтер. Но старый решил без боя не сдаваться»
    «Отправляйтесь к мосту Золотые Ворота, говорили они. Приходите пораньше, говорили они»
    «Вернулся из отпуска и нашел свой второй телефон в таком виде»
    «Попросил сделать покороче, чтоб челка была прямой»
    «Я думал, что умру на детской площадке»
    «Когда день не задался»
    «Решили насладиться чашечкой кофе субботним утром»
    «Пытался запечатлеть момент, когда на выходных делал предложение девушке»
    «Мой папа наконец-то нашел свои пропавшие билеты на Led Zeppelin… через 44 года»
    «Пришел домой»
    «Сосед решил использовать самую длинную насадку на дрель, что могло пойти не так?»
    «Отличное начало утра»
    «Попросила парикмахера закруглить края и оставить длину»
    «День, когда я посетил Великую Китайскую стену»
    «Дядя закончил паззл из 5000 деталей и хотел сфоткать, но кот добрался до него первым»
    «Джона Хилл роняет свой кофе»
    Когда все пошло совсем не так, как ожидалось: подборка курьезных фото
    Когда все пошло совсем не так, как ожидалось: подборка курьезных фото
    Когда все пошло совсем не так, как ожидалось: подборка курьезных фото

    «Сломанные щипцы для завивки ресниц сделали утро очень плохим», «Пытался запечатлеть момент, когда на выходных делал предложение девушке», «Мой папа наконец-то нашел свои пропавшие билеты на Led Zeppelin… через 44 года», Они застряли в выдвижном ящике его старого комода», «Купил новый принтер. Но старый решил без боя не сдаваться», «Отправляйтесь к мосту Золотые Ворота, говорили они. Приходите пораньше, говорили они», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

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    Теги: шутки курьез
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