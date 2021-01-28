Когда все пошло совсем не так, как ожидалось: подборка курьезных фото

Провалы случаются у всех

Удача — штука не постоянная. То она смотрит на нас, то она поворачивается к нам всем известным местом. Вам знакомы ситуации, когда ничего не получается, непредвиденно случаются провалы, ломаются вещи, обстоятельства складываются наихудшим образом?

Поверьте, это знакомо всем. Но все переживется, перемелется и пройдет! Ведь после дождичка всегда бывает солнышко.

«Сломанные щипцы для завивки ресниц сделали утро очень плохим», «Пытался запечатлеть момент, когда на выходных делал предложение девушке», «Мой папа наконец-то нашел свои пропавшие билеты на Led Zeppelin… через 44 года», Они застряли в выдвижном ящике его старого комода», «Купил новый принтер. Но старый решил без боя не сдаваться», «Отправляйтесь к мосту Золотые Ворота, говорили они. Приходите пораньше, говорили они», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.