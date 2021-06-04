Курьезные фото «бессмертных» мужчин, которые усердно игнорируют технику безопасности

«В стену въехали погрузчиком, а потом все надежно починили»

Пренебрегать правилами и чихать с большой высоты на нормы безопасности — это по-нашему. Кто же будет изучать технику безопасности, когда нужно работу работать? Да и смекалка разве не для того мужчине дана, чтобы быстро сориентировать и принять правильное решение в сложных условиях?

Может быть так думают герои нашей сегодняшней статьи. А может они вообще не думают о таких вещах, просто любой ценой стараются добиться результата. Но выглядит это так, будто они вообще не понимают, что творят.

«А без подобных трюков плафон не установить уже?», «Он же стремянку двумя руками держит, что может случиться?», «Видно, что очень старается, но его методы вызывают вопросы», «Они придумали такую схему коллективным разумом», «В стену въехали погрузчиком, а потом все надежно починили», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин