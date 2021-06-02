Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
«Теперь можно всем говорить, что это такая дизайнерская задумка»
Одно дело, когда в ходе ремонта домочадцы не могут согласовать детали узора на обоях и дизайн дверных ручек, и совсем другое, когда к этому примешивается откровенная некомпетентность самих исполнителей.
Увы, такое встречается все чаще – кто-то экономит на качестве, другие на времени, третьи на всем сразу. Как следствие, в итоге получается еще хуже, чем было до ремонта, и просто руки опускаются.
Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.
Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».
Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.