Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый

«Теперь можно всем говорить, что это такая дизайнерская задумка»

Одно дело, когда в ходе ремонта домочадцы не могут согласовать детали узора на обоях и дизайн дверных ручек, и совсем другое, когда к этому примешивается откровенная некомпетентность самих исполнителей.

Увы, такое встречается все чаще – кто-то экономит на качестве, другие на времени, третьи на всем сразу. Как следствие, в итоге получается еще хуже, чем было до ремонта, и просто руки опускаются.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.