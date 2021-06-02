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    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый

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    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый

    «Теперь можно всем говорить, что это такая дизайнерская задумка»

    Одно дело, когда в ходе ремонта домочадцы не могут согласовать детали узора на обоях и дизайн дверных ручек, и совсем другое, когда к этому примешивается откровенная некомпетентность самих исполнителей.

    Увы, такое встречается все чаще – кто-то экономит на качестве, другие на времени, третьи на всем сразу. Как следствие, в итоге получается еще хуже, чем было до ремонта, и просто руки опускаются.

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    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый
    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото провального ремонта, что после него впору затевать новый