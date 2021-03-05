  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе

    Пользователи соцсетей поделились снимками

    Кошки, принимающие не свойственные им позы, выглядят забавными и очаровательными. Например, когда они встают или садятся на задние лапы и превращаются в котолюдей.

    Пользователи соцсетей поделились снимками своих питомцев, запечатленных в вертикальном положении.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе
    Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

    Читайте также: Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies