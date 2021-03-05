Курьезные фото забавных кошек, которых застали в человеческой позе

Пользователи соцсетей поделились снимками

Кошки, принимающие не свойственные им позы, выглядят забавными и очаровательными. Например, когда они встают или садятся на задние лапы и превращаются в котолюдей.

Пользователи соцсетей поделились снимками своих питомцев, запечатленных в вертикальном положении.

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.