Кажется, что они сейчас выпрыгнут в реальный мир. Подборка невероятных граффити уличного художника

Чтобы понять, что именно нарисовал молодой человек, нужно встать под правильным углом

Граффити, как и другие виды изобразительного искусства, — один из способов самовыражения. Но если в большинстве случаев уличные художники оставляют на стенах рисунки сомнительного качества, работы этого мастера по-настоящему впечатляют.

Талантливый 31-летний художник Карлос Альберто из Гвадалахары, Мексика, создает необыкновенный стрит-арт. Он превращает унылые жилые массивы в места действия сюрреалистичных сцен.

Кажется, его творения буквально выпрыгивают из стен, тротуаров и площадей. Мало того, каждый желающий может всегда стать частью произведения искусства и сделать эффектную фотографию.

«Меня привлекало, что такой вид искусства не только находится на улице, но он ещё и близок людям в общественных местах и жилых районах. Они могли наблюдать за творческим процессом и даже участвовать в нем», - Карлос Альберто.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.