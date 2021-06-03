Курьезные фото людей, у которых уровень пофигизма достиг 80-го уровня
Когда совсем не беспокоишься о том, что скажут другие
Иногда сдерживать эмоции невероятно трудно, особенно если в жизни происходит что-то плохое или странное. Большинству в трудных и опасных ситуациях хочется кричать, плакать, ругаться и т. д.
Но некоторые обладают таким высоким уровнем пофигизма, что сохраняют спокойствие, независимо от того, что происходит вокруг. Они могли бы зазеваться даже во время апокалипсиса.
Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.
По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.
«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин
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