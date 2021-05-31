Эти котики настолько громко мяукают, что их можно услышать через экран. Курьезные фото

«С того момента, как мой котенок научился мяукать, он дает очень ясно понять, когда хочет войти»

Интернет полон фотографиями кошек. Найдутся на любой вкус: милые котята, огромные котаны... Дошло до того, что на Reddit пару лет назад появилась тема, в которой пользователи публикуют снимки своих кричащих котов. В подборке ниже — 15 самых смешных и громких постов из сабреддита Catswhoyell ("Орущие коты").

«С того момента, как мой котенок научился мяукать, он дает очень ясно понять, когда хочет войти», «Только посмотрите на эти зубки! Он кричал, потому что я его избаловала и теперь он пьет только из раковины», «Камера телефона не смогла справиться с силой его ора», «Орет на меня в попытке привести к ее пустым мискам», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

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