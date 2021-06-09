Подборка курьезных фото, которые чудом успели сделать за секунду до провала

«Люди на заднем плане уже морально готовятся к тому, что произойдет с ними через секунду!»

Фотография создана для того, чтобы мы могли запечатлеть определенные моменты нашей жизни — вот только иногда эти кадры оказываются совсем не такими, как ожидалось! Часто получается так, что именно в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку, вдруг происходит что-то эдакое: кому-то вдруг летит в голову мячик или снежок, на фотогеничное мороженое нападает чайка…

Некоторым, наоборот, везет, и они успевают сделать эффектный снимок, как и планировали. А в итоге все эти фото кажутся одинаково забавными и очень даже удачными!

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.