Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)

Звезда показала свою внешность на фото без одежды

Жительница Германии, чье тело полностью покрыто татуировками, снялась без одежды и удивила поклонников. Соответствующий материал публикует Daily Star.

В общей сложности на все рисунки на теле 33-летняя Джулиан Ферстер (Juliane Forster) потратила 50 тысяч фунтов стерлингов. Например, среди них есть изображения героев Marvel и DC — Железного человека и Капитана Америки. Героиня материала рассказала, что набила этих персонажей ради сына, который является их поклонником.

Ферстер активно ведет свою страницу в Instagram, на которой публикует собственные снимки в откровенных нарядах. На одном из последних фото она снялась с распущенными волосами и без одежды, показав свою внешность. Женщина прикрыла обнаженную грудь рукой. На кадрах видно, что единственными участками на теле, свободными от татуировок, являются правая ягодица и лицо модели.

Подписчики героини материала оценили ее снимок, набравший более 22 тысяч лайков. «Сексуальная женщина», «Супер, ты великолепна», «Люблю твои татуировки», «Вау, потрясающая», «Горячо», — комментировали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.