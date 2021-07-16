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    Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)

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    33-летняя модель Джулиан Ферстер - Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)
    33-летняя модель Джулиан Ферстер
    instagram.com/_rosalie_official_/

    Звезда показала свою внешность на фото без одежды

    Жительница Германии, чье тело полностью покрыто татуировками, снялась без одежды и удивила поклонников. Соответствующий материал публикует Daily Star.

    В общей сложности на все рисунки на теле 33-летняя Джулиан Ферстер (Juliane Forster) потратила 50 тысяч фунтов стерлингов. Например, среди них есть изображения героев Marvel и DC — Железного человека и Капитана Америки. Героиня материала рассказала, что набила этих персонажей ради сына, который является их поклонником.

    Ферстер активно ведет свою страницу в Instagram, на которой публикует собственные снимки в откровенных нарядах. На одном из последних фото она снялась с распущенными волосами и без одежды, показав свою внешность. Женщина прикрыла обнаженную грудь рукой. На кадрах видно, что единственными участками на теле, свободными от татуировок, являются правая ягодица и лицо модели.

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    Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)
    Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)
    Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)
    Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)
    instagram.com/_rosalie_official_/

    Подписчики героини материала оценили ее снимок, набравший более 22 тысяч лайков. «Сексуальная женщина», «Супер, ты великолепна», «Люблю твои татуировки», «Вау, потрясающая», «Горячо», — комментировали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: фотография модель курьез
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    Модель с тату во все тело показала рисунки, которые скрывались под одеждой (фото)