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    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)

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    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)

    Эти фото озадачивают без всякого фотошопа

    Обычно оптические иллюзии и всякие визуальные загадки создают при помощи графических редакторов или путем игры с перспективой и ракурсом. Так проще всего мозг запутать, обмануть, но есть и другой способ.

    Это когда внешне все абсолютно нормально, а вот контекст какой-то дикий, непонятный. И если спросить, а что же там происходит, то мало кто с ходу даст внятный ответ.

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    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)
    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)

    «На такой машине вообще безопасно ездить?», «Идеально сидят в руке», «Так и хочется узнать, что же там за этими дверями?», «От этих камер никто не ускользнет», «Слабо с первой попытки сосчитать все лица на фото?», «Плевать он хотел на экологию», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка курьезных зарисовок из жизни, которые ставят в тупик (фото)