Певца Козловского заподозрили в воровстве тапочек из отелей

В адрес музыканта прозвучали новые обвинения

Украинский журналист Павел Коробчук опубликовал на своей странице в Facebook рассказ о том, как однажды встретил в поезде «Львов-Киев» мужчину, который называл себя отцом певца Виталия Козловского. Знакомство журналиста с этим мужчиной случилось в то момент, когда последний разыскивал под полками свои тапочки. При этом, отмечает



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В адрес музыканта прозвучали новые обвинения

Украинский журналист Павел Коробчук опубликовал на своей странице в Facebook рассказ о том, как однажды встретил в поезде «Львов-Киев» мужчину, который называл себя отцом певца Виталия Козловского.

Знакомство журналиста с этим мужчиной случилось в то момент, когда последний разыскивал под полками свои тапочки. При этом, отмечает Коробчук, отец музыкант «лепетал скрученным в скрипичный ключ голосом: «Где белые тапки? Где белые тапки?»

Также герой этой ситуации уточнил что сын привозит ему тапочки из всех отелей, в которых ему приходится останавливаться во время концертных туров.

«Где мои тапки? Эти тапки передает мне сын. Я отец Виталия Козловского. Вчера он выступал на стадионе в Кировограде. Это тапки - из отеля! Он мне их постоянно передает», - пишет Коробчук.

Пользователи активно осудили поступок как самого Козловского, так и его отца. «Это, пожалуй, тот момент, когда своего сына стоит стыдиться, а не хвалить», - пишут в комментариях. Некоторые успели окрестить певца «клептоманом-тапочником».

Более недоверчивые комментаторы отметили, что этот мужчина мог и соврать, ведь при этих словах он никому не предъявлял свой паспорт.

Джерело: Обозреватель