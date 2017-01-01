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    Шоу-біз

    Монатик признался, что его привлекают девушки с короткими стрижками

    В последнее время вернулась мода на короткие женские стрижки.
    Девушки считают, что таким образом можно начать новую жизнь и избавиться от стереотипов. [READ_MORE] И действительно, большие изменения ждут тех, кто решился кардинально изменить прическу. Такая тенденция в парикмахерском искусстве по душе и мужчинам. Во время съемок «Большого новогоднего приключения», украинские звездные мужчины
    • Сьогодні, 11:10
    • Розсилка

    В последнее время вернулась мода на короткие женские стрижки.

    Девушки считают, что таким образом можно начать новую жизнь и избавиться от стереотипов.

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    И действительно, большие изменения ждут тех, кто решился кардинально изменить прическу. Такая тенденция в парикмахерском искусстве по душе и мужчинам.

    Во время съемок «Большого новогоднего приключения», украинские звездные мужчины рассказали, как они относятся к «мальчуковым» прическам у девушек.

    «Сколько мужчин, столько вкусов. Сейчас множество различных причесок. Кого-то что-то привлекает, кого-то – отталкивает. Мне нравятся короткие прически», – рассказал журналистам Монатик во время съемок «Большого новогоднего приключения».

    monatik
    Монатик

    Астропсихологи убеждены, что волосы действительно способны накапливать энергию. Но стоит иметь в виду, что с мужской прической девушка приобретает и мужские черты: более активную жизненную позицию, пробивные качества и силу.

    «Мы знаем много певиц, которые отрезали длинные волосы. Они не стали менее привлекательными, а наоборот – стали интереснее, изменились. Возможно, они у кого-то вызывают неприятие, но это их выбор. Они не превратились в дьявола или черта в юбке. Просто изменили свой образ. Меняться – это нормально», – отметил украинский телеведущий Виталий Школьный.

    Но психологи советуют не заигрываться. На подсознательном уровне мужчины ассоциируют короткие прически с отказом от сексуальных отношений. А длинные волосы делают женский образ более сексуальным и мягким, способствующим гармонии в отношениях.

    skichko
    Телеведущий Александр Скичко

    «Мне кажется, что все же волосы у женщины должны быть длиннее, чем у мужчины. Это и отличает женщину от мужчины. Поэтому девушки, пожалуйста, не отрезайте свои косы», – обратился к женщинам ведущий программы «Зірковий шлях» Александр Скичко.



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