Олег Скрипка спел о «конченых платёжках» в духе «Игры престолов»

Забавное видео высмеивает украинские тарифы

Знаменитый украинский певец Олег Скрипка совместно с интернет-сообществом «Чоткий пацан» выпустил комичный клип на песню «Зима придёт». В ней высмеиваются высокие тарифы на отопление, сообщает «Главком». Мелодия для этой песни заимствована из былого шлягера Скрипки «Весна». В видео показывается,



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Забавное видео высмеивает украинские тарифы

Знаменитый украинский певец Олег Скрипка совместно с интернет-сообществом «Чоткий пацан» выпустил комичный клип на песню «Зима придёт». В ней высмеиваются высокие тарифы на отопление, сообщает «Главком».

Мелодия для этой песни заимствована из былого шлягера Скрипки «Весна». В видео показывается, как люди в квартирах надевают дополнительную одежду и пьют алкоголь, чтобы согреться. А сам лидер «Воплей Видоплясова» поёт в образе Джона Сноу из «Игры престолов».

«Осінь наступила, стало холодно у хаті – працює повним ходом у людей обогрєватель. А по тіліку сказали, що покращення у нас і через роки три буде дешевий власний газ. Правда ця інфа або чергові міфи, але на комуналку у нас – зараз кончені тарифи. В народі різні слухи виникають де-не-де, що буде в тій платьожці, коли зима прийде», - говорится в песне.