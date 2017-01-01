  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    Олег Скрипка спел о «конченых платёжках» в духе «Игры престолов»

    Забавное видео высмеивает украинские тарифы
    Знаменитый украинский певец Олег Скрипка совместно с интернет-сообществом «Чоткий пацан» выпустил комичный клип на песню «Зима придёт». В ней высмеиваются высокие тарифы на отопление, сообщает «Главком». Мелодия для этой песни заимствована из былого шлягера Скрипки «Весна». В видео показывается,
    • Сьогодні, 12:42
    • Розсилка

    Забавное видео высмеивает украинские тарифы

    Знаменитый украинский певец Олег Скрипка совместно с интернет-сообществом «Чоткий пацан» выпустил комичный клип на песню «Зима придёт». В ней высмеиваются высокие тарифы на отопление, сообщает «Главком».

    Мелодия для этой песни заимствована из былого шлягера Скрипки «Весна». В видео показывается, как люди в квартирах надевают дополнительную одежду и пьют алкоголь, чтобы согреться. А сам лидер «Воплей Видоплясова» поёт в образе Джона Сноу из «Игры престолов».

    «Осінь наступила, стало холодно у хаті – працює повним ходом у людей обогрєватель. А по тіліку сказали, що покращення у нас і через роки три буде дешевий власний газ. Правда ця інфа або чергові міфи, але на комуналку у нас – зараз кончені тарифи. В народі різні слухи виникають де-не-де, що буде в тій платьожці, коли зима прийде», - говорится в песне.

    Читайте також
    газ тарифи алкоголь Украинская музыка Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ