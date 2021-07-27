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    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому

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    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому

    Правильный угол, ракурс и освещение легко превращают фото в настоящий ребус

    Стоит только в сети появиться хоть какой-нибудь мало-мальски необычной фотографии, ее тут же обвиняют в фотошопе и других связях с графическими редакторами. Но не стоит так рубить с плеча, ведь иногда за такими мозголомающими снимками стоит самая обычная перспектива.

    Правильный угол, ракурс и освещение легко превращают фото в настоящий ребус для мозга и нерешаемую задачку для глаз. Но если потратить на них пару секунд, то все вопросы отпадут сами собой!

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    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому
    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому

    «Жираф, мини-версия», «Все смешалось», «Единственный в мире малыш песопес», «Ноги от ушей», «Прическа на высшем уровне», «Подружки невесты явно скрывают свое хоббитское происхождение», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому