Курьезные фото-загадки для глаз и мозга, разгадать которые дано не каждому

Правильный угол, ракурс и освещение легко превращают фото в настоящий ребус

Стоит только в сети появиться хоть какой-нибудь мало-мальски необычной фотографии, ее тут же обвиняют в фотошопе и других связях с графическими редакторами. Но не стоит так рубить с плеча, ведь иногда за такими мозголомающими снимками стоит самая обычная перспектива.

Правильный угол, ракурс и освещение легко превращают фото в настоящий ребус для мозга и нерешаемую задачку для глаз. Но если потратить на них пару секунд, то все вопросы отпадут сами собой!

«Жираф, мини-версия», «Все смешалось», «Единственный в мире малыш песопес», «Ноги от ушей», «Прическа на высшем уровне», «Подружки невесты явно скрывают свое хоббитское происхождение», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.