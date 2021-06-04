Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами

«Мы знали, что у нашей собаки есть что-то от хаски, что-то от овчарки, но, что у него есть еще и что-то от гусеницы мы узнали только тогда, когда попытались сделать панорамное фото»

Интересно, а в мире много специалистов, которые умеют работать с панорамной съемкой не на словах, а на деле? Потому что если судить по публикациям в соцсетях, это нечто невероятно сложное и запредельно трудоемкое, потому как примеров не так много.

Зато брака и мрака панорамного – хоть отбавляй! И вот тут наступает интересный момент, когда накапливается критическая масса брака, она по всем законам порождает настоящую жемчужину. И даже не одну!

«Купили с женой новую машину и решили сделать панорамное фото на память», «Мы знали, что у нашей собаки есть что-то от хаски, что-то от овчарки, но, что у него есть еще и что-то от гусеницы мы узнали только тогда, когда попытались сделать панорамное фото», «Удобно, наверное, одновременно во все стороны смотреть», «Какая-то новая модель автомобилей, наверное», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин