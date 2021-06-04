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    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами

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    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами

    «Мы знали, что у нашей собаки есть что-то от хаски, что-то от овчарки, но, что у него есть еще и что-то от гусеницы мы узнали только тогда, когда попытались сделать панорамное фото»

    Интересно, а в мире много специалистов, которые умеют работать с панорамной съемкой не на словах, а на деле? Потому что если судить по публикациям в соцсетях, это нечто невероятно сложное и запредельно трудоемкое, потому как примеров не так много.

    Зато брака и мрака панорамного – хоть отбавляй! И вот тут наступает интересный момент, когда накапливается критическая масса брака, она по всем законам порождает настоящую жемчужину. И даже не одну!

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    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами
    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами

    «Купили с женой новую машину и решили сделать панорамное фото на память», «Мы знали, что у нашей собаки есть что-то от хаски, что-то от овчарки, но, что у него есть еще и что-то от гусеницы мы узнали только тогда, когда попытались сделать панорамное фото», «Удобно, наверное, одновременно во все стороны смотреть», «Какая-то новая модель автомобилей, наверное», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка настолько провальных панорамных фото, что они стали почти шедеврами