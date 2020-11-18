Эти бессовестные животные своими выходками достанут любого: курьезные фото

«Хозяин, твоя единственная работа — гладить меня», - комментируют курьезные фото пользователи сети

Животные — это не только мимими, няняня и унюню. Это еще и кусь, ай, ой и «Что ты там ешь? А ну выплюнь!». В общем, с питомцами и дикими зверями нужно быть готовым ко всему, в том числе и к подлостям со стороны пушистиков.

Ведь неизвестно, какой финт ушами они выкинут в следующий раз, и чем это все обернется для окружающих. Бывает и так, что они устраивают окружающим настоящие подлянки!

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.