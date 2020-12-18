Рыбаки спасали лодку, а нашли склад кокаина на $80 миллионов

Возможно, судно дрейфовало около двух лет

На одном из берегов Маршалловых островов посетители пляжа нашли лодку, перевозившую 649 килограммов кокаина, сообщает Sky News.

Наркотики располагались в скрытом отсеке под палубой. Местные жители обнаружили его, когда пытались вытащить судно на пляж, но оно было слишком тяжелым. Кокаин был расфасован по килограммовым упаковкам, на которых стоял штамп с инициалами KW.

Полиция предполагает, что лодка приплыла из Южной или Центральной Америки и дрейфовала один или два года. Вероятно, судно было потеряно из-за шторма, проблем с двигателем или потери радиомаяка. Кокаин местные власти уже уничтожили, стоимость этой партии оценили в примерно $80 млн.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.