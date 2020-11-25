Самые смешные попытки воссоздать детские фотографии

А вы пробовали воспроизвести свои детские фото спустя много лет?

Наши детские фотографии вызывают у нас массу разнообразных эмоций — от ужаса и умиления, до хохота и ностальгии. А что если попробовать ненадолго вернуть детство, повторив свои фотографии спустя много лет? Получается смешно, мило и трогательно.

Смотрите сами.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».