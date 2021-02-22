Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом

Когда пытался нарисовать себе крутые брови, но что-то пошло не так.

Тонкие и графичные, широкие и густые — мода на форму бровей меняется из года в год. Но особенно понимаешь важность этого элемента внешности, когда видишь абсурдные и дикие варианты бровей, которые вызывают смех сквозь слезы.

В этом материале мы собрали фото девушек, которые пытались нарисовать себе крутые брови, но что-то пошло не так.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.