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    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом

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    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом

    Когда пытался нарисовать себе крутые брови, но что-то пошло не так.

    Тонкие и графичные, широкие и густые — мода на форму бровей меняется из года в год. Но особенно понимаешь важность этого элемента внешности, когда видишь абсурдные и дикие варианты бровей, которые вызывают смех сквозь слезы.

    В этом материале мы собрали фото девушек, которые пытались нарисовать себе крутые брови, но что-то пошло не так.

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    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом
    Беда, а не брови. Курьезные фото девушек, которые рассмешили сеть своим внешним видом

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: мода и красота как быть модным шутки курьез
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