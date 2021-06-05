Французский художник превращает ямы на дорогах в искусство (фото)

Художник стал известен как «дорожный хирург»

Французский уличный художник Ememem (Эмемем) нашел оригинальный и красивый способ ремонтировать дороги, тротуары и фасады домов в своем родном Лионе. Он закрывает выбоины и трещины яркой мозаикой.

Идея «латать» дороги мозаикой впервые пришла художнику в голову еще десять лет назад, когда он оказался в разрушенном переулке в Лионе. В то время он как раз начал осваивать технику мозаики, поэтому решил попрактиковаться прямо на улицах своего города, а затем и в Париже, тем самым привлекая внимание к плачевному состоянию дорог и безопасности тротуаров в стране.

Художник стал известен как «дорожный хирург», а свою технику он назвал «Flacking». По словам Ememem, «Flacking» означает появление нового повреждения и его художественное восстановление. Можно сказать, что у француза есть миссия: залатать каждый разбитый тротуар и фасад дома в своем городе, заполнив выбоины красочными произведениями искусства, которые радуют всех прохожих, пишет Good News Network.

Можно сказать, что у француза есть миссия: залатать каждый разбитый тротуар и фасад дома в своем городе, заполнив выбоины красочными произведениями искусства

В начале июня художник проведет собственно выставку, а летом он планирует посетить множество арт-фестивалей по всей Франции, а также в Италии и Германии. Конечно, если все планы не сорвутся из-за коронавируса, как в прошлом году.

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