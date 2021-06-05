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    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)

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    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)

    Нет конца потоку шуток и приколов о том, как строили-строили, а в итоге всех насмешили

    Что нам стоит дом построить? А вот, оказывается, довольно много. Или наоборот – сэкономили на всем, от проектирования до отделки интерьера, и получили кучу проблем в итоге. Увы, свои рукожопики есть и в таких уважаемых профессиях, как архитекторы со строителями, не говоря уже про дизайнеров, про них и так слишком много рассказано.

    Как следствие, нет конца потоку шуток и приколов о том, как строили-строили, а в итоге всех насмешили.

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    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)
    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)

    «То, что окно на последнем этаже круглое, еще не так удивляет, как то, что на пару этажей ниже окно вообще сместилось в сторону», «Это вообще не то место, где хотелось бы встретить пловца», «Не самые удобные двери получились, скажем прямо», «Как объяснить такое решение? Держали проект вверх тормашками?», «Наверное, брали в строительном магазине всю имеющуюся в наличии по скидке плитку», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки курьез дом
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    Подборка антишедевров от строителей, которым надо пересмотреть свой подход к работе (фото)