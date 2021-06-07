Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото

Нужно в любой ситуации стараться не терять оптимизм

Умение встречать удары судьбы улыбкой и доброй шуткой ценнее любой брони и оружия в придачу. Да и в обычной ситуации они лишними не будут. Жизнь по определению скучная, пресная и тягомотная, поэтому нужно прилагать усилия, чтобы сделать ее интересной и яркой.

Нужно в любой ситуации стараться не терять оптимизм. А как это реализуется на практике, смотрите далее.

«Каждый раз, когда кто-то просит у меня денег, я присылаю в ответ эту фотографию», «В двери была дыра и я ее изящно отремонтировал», «Муж приготовил жене бутерброд в виде динозавра», «Когда ты в душе художник, но вынужден работать в супермаркете», «Мне пришлось прервать совещание по видеосвязи, потому что 9-летний сын сказал, что в ванной по всему полу бежит вода», «Мы с женой решили разыграть нашего строителя», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин