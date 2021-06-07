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    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото

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    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото

    Нужно в любой ситуации стараться не терять оптимизм

    Умение встречать удары судьбы улыбкой и доброй шуткой ценнее любой брони и оружия в придачу. Да и в обычной ситуации они лишними не будут. Жизнь по определению скучная, пресная и тягомотная, поэтому нужно прилагать усилия, чтобы сделать ее интересной и яркой.

    Нужно в любой ситуации стараться не терять оптимизм. А как это реализуется на практике, смотрите далее.

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    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото
    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото

    «Каждый раз, когда кто-то просит у меня денег, я присылаю в ответ эту фотографию», «В двери была дыра и я ее изящно отремонтировал», «Муж приготовил жене бутерброд в виде динозавра», «Когда ты в душе художник, но вынужден работать в супермаркете», «Мне пришлось прервать совещание по видеосвязи, потому что 9-летний сын сказал, что в ванной по всему полу бежит вода», «Мы с женой решили разыграть нашего строителя», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки курьез
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    Отменное чувство юмора помогает сделать мир гораздо менее скучным. Подборка курьезных фото