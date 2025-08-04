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У Рівному діти викликали поліцію через зниклого хом’яка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хом’як став причиною виклику поліції
фото: патрульна поліція Рівненської області

Заяву про розгляд інциденту офіційно закрили поліцейські

У Рівному поліцейські прибули на виклик через повідомлення про зникнення домашнього улюбленця. Як з’ясувалося, інцидент стосувався хом’яка, власником якого був шестирічний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Рівненської області.

«Нещодавно у Рівному інспектори прибули на виклик щодо конфлікту. На місці події нас зустріли серйозні заявники – шестирічні Іван та Богдан. Хлопці повідомили про зникнення домашнього улюбленця – хом’яка. Поліцейські негайно почали з’ясовувати обставини та встановили батька одного з «заявників», який, вибачаючись, пояснив: усе під контролем, хом’ячого розшуку не потребуємо», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, тваринку Іван подарував своєму товаришу, але потім передумав. Бабуся нового власника підтвердила, що хом’як цілий і навіть вже отримав ім’я.

«Обом родинам поліцейські провели профілактичну бесіду (на випадок, якщо наступного разу зникне вже черепашка чи папуга), а заяву про розгляд інциденту – офіційно закрили», – зауважили поліцейські.

До слова, столична поліція притягнула до відповідальності батьків трьох підлітків, які забралися на верхівку будівельного крана. Повідомляється, що інцидент стався 27 липня на одному з будівельних майданчиків Подільського району Києва.

Теги: Рівне Національна поліція України тварини діти

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