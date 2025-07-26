Науковці знайшли найбільше у світі гніздування гігантських черепах

Рекордне скупчення гігантських черепах виявили в Амазонці завдяки дронам

Науковці зафіксували найбільше відоме скупчення гігантських південноамериканських черепах виду Podocnemis expansa – приблизно 41 тис особин. Гніздування виявили на піщаних мілинах річки Гуапоре, уздовж кордону Бразилії та Болівії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IFLScience.

Щороку в липні-серпні тисячі самок цих черепах збираються на берегах Гуапоре для відкладання яєць. Раніше такі масові скупчення були доволі поширеними, але через браконьєрство та вилов тварин чисельність цих рептилій значно зменшилася. Це робить нинішнє відкриття особливо цінним для природоохоронних зусиль.

Щоб точно оцінити масштаби популяції, дослідники вдалися до новаторської методики, яка поєднала статистичне моделювання та аерофотозйомку за допомогою дронів. Це дозволило рахувати тварин без прямого втручання, мінімізуючи стрес для черепах.

Оскільки черепахи постійно рухалися, науковці позначили панцирі понад 1000 особин білими мітками. Протягом 12 днів дрони здійснювали чотири польоти на день, фіксуючи до 1500 зображень за кожен сеанс.

Отримані дані дозволили створити складні моделі, що враховують переміщення тварин, і порівняти їх із результатами наземних спостережень. Як зазначив Ісмаель Брак, науковець з Університету Флориди, різниця в цифрах була суттєвою, що підкреслює складність таких підрахунків. «Цифри сильно варіюються, що ускладнює завдання фахівців з охорони природи. Якщо ми не знаємо точну чисельність популяції, ми не можемо сказати, чи вона зростає, чи скорочується», – пояснив Брак.

Загалом, лише за 12 днів спостережень було зафіксовано приблизно 41 тисячу черепах. Дослідники вважають, що подібна методика може стати надзвичайно корисною і для вивчення інших диких видів, що перебувають під загрозою.

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