За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 рази

Смертність в Україні втричі перевищує народжуваність

За перші шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят, а померли – 249 002 людей. Наразі на одного малюка припадає троє померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх п'яти років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Опендатабота.

«86 795 немовлят народилось за пів року. Можна зазначити, що народжуваність у війну стабілізувалась — адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян», – йдеться в повідомленні.

Проте загалом ситуація невтішна: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 рази. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цьогоріч – лише 14 тисяч.

Зазначається, що найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині. У Києві з’явилося 9 947 або 12% від загальної кількості новонароджених. Наслідує Львівщина із 8 282 (10%) малят. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина – 6 670 (8%).

У деяких регіонах країни, попри війну, спостерігається навіть невеличкий приріст народжуваності. Лідирує Київщина – +6% за рік, на Львівщині – +5%, на Волині – +6%. Загалом невеличкий приріст спостерігається у сімох регіонах країни.

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині – на 11% та на Чернігівщині – на 10%.

Традиційно народжується найбільше хлопчиків – 51%.

Водночас 249 002 людини померло за перше півріччя в Україні. За рік ситуація майже не змінилась. Наразі на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку. До порівняння, у 2016 році на одного малюка припадало двоє смертей.

Кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині – 27 120 померлих, це стабільно найбільший показник в Україні. Серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина – 17 694 померлих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з дослідженнями за останні дев'ять років, росіяни посіли третє місце за кількістю смертей, спричинених фотографуванням самих себе.