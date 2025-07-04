Зеленський відзначив працівників Нацполіції державними нагородами

Глава держави відзначив поліцейських підрозділу «Білий янгол»

З нагоди Дня Національної поліції України президент Володимир Зеленський зустрівся з поліцейськими та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Поліцейські завжди серед перших, хто прибуває на місце разом із рятувальниками після російських ударів і допомагає нашим людям. Поліцейські – це захист і безпека в тилових містах і селах. Національна поліція України виконує безліч завдань для протидії злочинності, превентивної діяльності, у кіберзахисті», – наголосив Зеленський.

Глава держави відзначив поліцейських підрозділу «Білий янгол», які допомогли евакуюватися з районів бойових дій понад 20 тис. українців та врятували понад 5 тис. дітей із-під обстрілів. Зеленський закликав пам’ятати всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну та українців. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих героїв.

Президент передав матері загиблого Героя України, лейтенанта поліції Даніїла Сафонова орден «Золота Зірка». З початку повномасштабної війни він перебував у Маріуполі. Разом з іншими поліцейськими евакуював із міста понад 4 тис. людей, з них близько тисячі – діти. Допомагав постраждалим, розбирав завали знищеного окупантами драматичного театру, брав участь у боях за «Азовсталь» і зводив укріплення. Даніїл Сафонов загинув 2 травня 2022 року під час масованого обстрілу заводу.

Ще трьом Героям України Володимир Зеленський вручив ордени особисто. Найвищу державну нагороду отримали:

Інспектор взводу Михайло Кравчук. Торік у листопаді та грудні сам взяв у полон чотирьох окупантів, евакуював двох поранених побратимів та успішно провів пʼять розвідувальних виходів. Двічі був поранений, але продовжував виконувати бойові завдання. Михайло Кравчук упродовж 36 днів утримував одну з ключових позицій, зірвав щонайменше десять ворожих штурмів і знищив чотирьох окупантів.

Сержант поліції Дмитро Крічко. Брав участь у штурмових діях поблизу Курдюмівки, евакуював тіло загиблого побратима, проводив штурмову групу через мінні поля. Під час одного з мінометних обстрілів зазнав поранення, але після лікування повернувся на фронт. У травні цього року у складі штурмової групи неодноразово вступав у бій, стримуючи ворога, та особисто знищив двох окупантів.

Майор поліції Олег Сакерін. Двадцять три рази виходив у «сіру» зону в Торецьку, де встановив 175 мін. Знешкодив понад 350 боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. На під’їзді до міста встановив 143 мінні загородження, на яких підірвалися дві російські бойові бронемашини з десантом. Двадцять дев’ятого квітня цього року Олег Сакерін зазнав поранень руки та очей унаслідок удару російського дрона.

Ще 18 поліцейських Глава держави відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня і двох – орденами Данила Галицького.

Крім того, Володимир Зеленський вручив стрічку відзнаки «За мужність та відвагу» об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції «Лють», утвореній у січні 2023 року. Бригада взяла участь у великій кількості бойових операцій та звільненні населених пунктів. Зокрема, була залучена на Бахмутському, Вовчанському, Покровському, Торецькому напрямках. За рік оборони Торецька воїни «Люті» разом із суміжними підрозділами ЗСУ знищили понад 20 тис. окупантів. Уже 432 поліцейських бригади відзначені державними нагородами України, з них 122 – посмертно.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День Національної поліції. Це професійне свято, встановлене указом президента України у 2015 році, є нагодою віддати шану та подякувати правоохоронцям за їхню щоденну працю із забезпечення правопорядку, безпеки громадян та захисту національних інтересів, особливо в умовах повномасштабної війни.