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У Великій Британії знайдено істоту, яка вважалася повністю вимерлою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Великій Британії знайдено істоту, яка вважалася повністю вимерлою
Востаннє істота була зафіксована у британських водах у середині 20 століття
фото: Guy Freeman

У Великій Британії знайшли медузу, яка понад 50 років вважалася вимерлою

Натураліст із Шотландії випадково знайшов стеблову медузу (Depastrum cyathiforme), яка понад півстоліття вважалася вимерлою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ця медуза, що своїм виглядом нагадує квітку будяка, востаннє була зафіксована у британських водах у середині 20 століття, а в регіоні Роскоффі на півночі Франції – у 1976 році.

У червні 2023 року натураліст, збираючи каміння в районі Південний Уїст (Зовнішні Гебридські острови), знайшов чотирьох невідомих йому істот. Спочатку він намагався самостійно їх ідентифікувати, але пошук в Інтернеті видавав лише «історичні малюнки пером та акварелями». Він був «дуже радий», коли експерти підтвердили, що на його фотографіях зображена саме «вимерла» медуза.

Цього літа редактор журналу British Wildlife Гай Фрімен особисто відвідав Саут-Уїст і теж зміг знайти цих медуз.

«Те, що раніше існувало лише на старих малюнках, раптом з’явилося там, у плоті. Дуже обнадійливо, що медуза все ще була там цього літа, через два роки після знахідки, але тепер нам потрібно розширити пошуки та з’ясувати, чи вижила вона десь іще», – розповів Фрімен.

Нагадаємо, Майже всі павуки в Україні є отруйними. Більшість павуків, які трапляються в Україні, мають отруйні залози. Це – частина їхнього природного механізму полювання, але для людей така отрута в більшості випадків не становить загрози. Про це «Телеграфу» розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук, передає «Главком».

Зазначається, що небезпечними є ті павуки, хто може прокусити шкіру людини. Але більшість павуків занадто маленькі для цього, а їх щелепи – слабкі. Отруйних залоз не мають лише представники родини Uloboridae (павуки-улоборіди). В Україні є лише три види цих павуків.

«У них редуковані (втрачені) отруйні залози, а у всіх інших павуків вони є, навіть у дуже маленьких. Це є формою їхнього полювання», – пояснила фахівчиня.

Відрізнити отруйного павука від неотруйного майже неможливо. Та реальну небезпеку для людини становлять тільки ті павуки, які можуть прокусити шкіру людини. Зазвичай маленькі павуки на це нездатні.

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Теги: Велика Британія тварини

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