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У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців
27 липня підлітки опинилися на одному з будівельних майданчиків Подільського району і залізли на стрілу крана
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція Києва закликає містян уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей

Столична поліція притягнула до відповідальності батьків трьох підлітків, які забралися на верхівку будівельного крана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що інцидент стався вчора, 27 липня, на одному з будівельних майданчиків Подільського району Києва.

Нехтуючи власною безпекою, заради розваги троє школярів видерлися на будівельний кран
Нехтуючи власною безпекою, заради розваги троє школярів видерлися на будівельний кран
фото: Національна поліція України/Facebook

«Нехтуючи власною безпекою, заради розваги троє школярів видерлися на будівельний кран. Відео з ними згодом було поширено в соцмережах», – повідомили правоохоронці.

На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони та ювенальні поліцейські, які розшукали юних «екстремалів».

3 фото
На весь екран
Правоохоронці склали на батьків адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обовʼязків)
фото: Національна поліція України/Facebook

«Хлопців 14-15 років разом з батьками правоохоронці запросили до Подільського управління поліції, де провели із ними профілактичну бесіду, а на батьків склали адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обовʼязків)», – повідомили у поліції.

Поліція Києва закликає містян уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей, а підлітків не ризикувати життям, вдаючись до небезпечних «розваг». Зокрема, якщо Ви стали свідком подібної витівки, не зволікайте, а одразу телефонуйте за номером 102.

Нагадаємо, на Чернігівщині постраждала дитина через вибух невідомого предмета. У селі Олександрівка Корюківського району 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитина зазнала поранень та була госпіталізована до лікарні.

Раніше повідомлялося, що 12-річний підліток, якого 13 березня 2025 року вразило струмом на даху вагона електрички у Києві, помер у лікарні. За життя хлопчика медики боролися майже п'ять діб, але врятувати хлопця не вдалося.

Теги: Київ діти поліція відео

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