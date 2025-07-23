Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана

Зеленський про загибель Казбана: Важка втрата

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» полковника Максима Казбана. Про це глава України повідомив у соцмережах, інформує «Главком».

«Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави. Воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив «Лють». Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!», – зауважив президент.

фото: Facebook/Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»

Нагадаємо, у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан.

Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади «Лють» Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.