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Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана
Максим Казбан загинув у ДТП
фото: Національна поліція України

Зеленський про загибель Казбана: Важка втрата

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» полковника Максима Казбана. Про це глава України повідомив у соцмережах, інформує «Главком».

«Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави. Воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив «Лють». Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!», – зауважив президент.

Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана фото 1
фото: Facebook/Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»

Нагадаємо, у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан.

Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади «Лють» Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.

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Теги: Національна поліція України ДТП смерть Володимир Зеленський

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