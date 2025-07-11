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Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото)
Одесу атакували щонайменше 10 ударних дронів: є поранені
фото: ДСНС

Через обстріл виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня

Наразі вже відомо про 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Через обстріл виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Також загинула одна тварина.

Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото) фото 1
Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото) фото 2
Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото) фото 3

Нагадаємо, вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що місто атаковане щонайменше 10 ударними дронами.

Також на світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок чого у місті є пошкодження, постраждали люди

Крім того, у ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.

До слова, триває 1234-й день повномасштабної війни.

Теги: дрон війна Одеса тварини

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