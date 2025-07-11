Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото)
Через обстріл виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня
Наразі вже відомо про 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Через обстріл виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Також загинула одна тварина.
Нагадаємо, вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що місто атаковане щонайменше 10 ударними дронами.
Також на світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок чого у місті є пошкодження, постраждали люди.
Крім того, у ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.
До слова, триває 1234-й день повномасштабної війни.