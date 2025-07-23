Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів
Українські правоохоронці провели міжнародну операцію
фото: Національна поліція України

Правоохоронці на території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей провели обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрі

Нацполіція у спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями ліквідувала масштабну мережу кол-центрів. Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію. 

Правоохоронці встановили, що на території України діє угруповання, яке налагодило міжнародну схему заволодіння коштами громадян країн ЄС, зокрема, Республіки Чехія. З 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців: телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово переказати кошти на «безпечні» реквізити. Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців.

Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів фото 1

«Організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії. Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті і офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв'язок з правоохоронцями», – йдеться у повідомленні.

Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів фото 2

Працівники Нацполіції України та Чехії на території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей провели обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів. Вилучено речові докази.

Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів фото 3

Слідчі поліції оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 1 ст.255, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України) лідеру угруповання та одному з головних учасників. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів фото 4

Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, шахрайку, яка привласнила 50 млн грн донатів на ЗСУ, екстрадували з ОАЕ в Україну. Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ. 

Теги: Національна поліція України Чехія шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За вкрадені кошти можна було купити понад 600 сучасних безпілотників для фронту
Шахрайку, яка привласнила 50 млн грн донатів на ЗСУ, екстрадували з ОАЕ в Україну
Сьогодні, 12:07
Чеська сторона обурена діями словацьких колег
Правоохоронці Чехії та Словаччини посварилися через затримання українця
18 липня, 19:53
У Держдепі відмовилися назвати країни, які готові купувати у США зброю
Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту
17 липня, 15:13
Двоє фігурантів складали завідомо неправдиві документи щодо якості ремонтних робіт на одній із центральних вулиць столиці
Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг
15 липня, 16:24
В рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
15 липня, 08:40
Штучна водойма площею понад три гектари утворилася через незаконний видобуток піску
Незаконний видобуток піску ледь не спричив екологічну катастрофу на Київщині
11 липня, 11:46
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
Афера з землею для військових: адвокати з Тернопільщини виманили у забудовника понад $2 млн
8 липня, 15:14
Віцепрезидентка Тайваню Сяо Біхім була мішенню китайських дипломатів і співробітників розвідки
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
29 червня, 16:47
Правоохоронці вилучили тисячі китайських електровелосипедів та електроскутерів
У ЄС викрито масштабну схему ввезення нелегального імпорту з Китаю
27 червня, 11:21

Кримінал

Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів
Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів
Голова СБУ назвав Коломойського «фанатом НАБУ»
Голова СБУ назвав Коломойського «фанатом НАБУ»
Генпрокурор анонсував нові обшуки та підозри у справах про корупцію
Генпрокурор анонсував нові обшуки та підозри у справах про корупцію
Суд відправив під варту керівника «Лісів України»
Суд відправив під варту керівника «Лісів України»
Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини
Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
17K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
6868
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
4599
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2981
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua