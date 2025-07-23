Українські та чеські правоохоронці ліквідували масштабну мережу кол-центрів

Правоохоронці на території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей провели обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрі

Нацполіція у спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями ліквідувала масштабну мережу кол-центрів. Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронці встановили, що на території України діє угруповання, яке налагодило міжнародну схему заволодіння коштами громадян країн ЄС, зокрема, Республіки Чехія. З 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців: телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово переказати кошти на «безпечні» реквізити. Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців.

«Організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії. Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті і офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв'язок з правоохоронцями», – йдеться у повідомленні.

Працівники Нацполіції України та Чехії на території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей провели обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів. Вилучено речові докази.

Слідчі поліції оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 1 ст.255, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України) лідеру угруповання та одному з головних учасників. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, шахрайку, яка привласнила 50 млн грн донатів на ЗСУ, екстрадували з ОАЕ в Україну. Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ.