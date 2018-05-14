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    Украинских политиков высмеяли вместе с логотипом Ukraine Now

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:22
    • Розсилка
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко

    Иллюстратор изобразил Тимошенко в образе повара, а Новинского - священника

    Известный украинский иллюстратор Процишин выпустил ряд карикатур, в которых изобразил отечественных политиков с подписями в стиле официального логотипа страны Ukraine Now, пишет «Главком».

    Героями курьезных иллюстраций стали лидеры «Батькивщины» и «Радикальной партии» Юлия Тимошенко и Олег Ляшко, мэр Киева Виталий Кличко, а также член парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

    Последний изображается в образе священника Московского патриархата. Тимошенко – с сырниками, приготовление которых она недавно показывала на своей странице в Facebook. Кличко произносит хрестоматийную фразу из школьных учебников. А Ляшко намекает на свою бурную молодость.

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    Украинских политиков высмеяли вместе с логотипом Ukraine Now
    Украинских политиков высмеяли вместе с логотипом Ukraine Now
    Украинских политиков высмеяли вместе с логотипом Ukraine Now
    Украинских политиков высмеяли вместе с логотипом Ukraine Now

    Эти иллюстрации широко разошлись по сети, собрав тысячи отметок нравится в Facebook.

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