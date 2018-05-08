Кличко вручив медалі матерям загиблих учасників АТО

За чотири роки російської агресії на сході України загинуло 336 киян-учасників АТО

У День пам'яті та примирення мер Києва Віталій Кличко зустрівся з матерями загиблих учасників АТО, нагородив їх подяками за виховання воїнів-захисників та вручив медалі «Честь. Слава. Держава», якими героїв АТО нагороджено посмертно. Так, матері отримали 73 подяки та 61 медаль, відповідно, повідомляє прес-служба мера. Кличко нагадав,



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За чотири роки російської агресії на сході України загинуло 336 киян-учасників АТО

У День пам'яті та примирення мер Києва Віталій Кличко зустрівся з матерями загиблих учасників АТО, нагородив їх подяками за виховання воїнів-захисників та вручив медалі «Честь. Слава. Держава», якими героїв АТО нагороджено посмертно. Так, матері отримали 73 подяки та 61 медаль, відповідно, повідомляє прес-служба мера.

Кличко нагадав, що 8 травня український народ разом з Європою та світом відзначає День пам'яті і примирення. «В цей день ми вшановуємо тих, хто віддав найцінніше - життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність своєї вітчизни, - заявив він. - В Україні сьогодні війна, на жаль, триває. І продовжують гинути наші найкращі патріоти».

Так, за словами міського голови, за чотири роки російської агресії на сході України загинуло 336 киян-учасників АТО. Всього ж в зоні антитерористичної операції побувало більше 25 тисяч наших земляків. «Молоді хлопці, люди середнього та старшого віку у найкритичніший для нашої країни момент не відступили і пожертвували собою заради України», - наголосив Кличко.

Він подякував матерям героїв за їхню відданість, материнську любов і неоціненний внесок у виховання захисників незалежної України. Побажав здоров’я, миру, сил жити далі і будувати Україну такою, якою її хотіли бачити їхні сини. «Ви виховали своїх синів патріотами своєї землі. Виховали героїв, які стали гордістю України і Києва», - додав мер.

Кличко нагадав, що учасники АТО та члени сімей загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, щорічну разову матеріальну допомогу. Ветерани АТО користуються безкоштовним проїздом у міському транспорті столиці, отримують компенсацію витрат на стаціонарне лікування, проходять курси психологічної реабілітації. Надається також безоплатне протезування.

Так, у 2018 році щорічну матеріальну допомогу в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» отримали:

- понад 24,5 тисячі учасників АТО в розмірі 5 тис грн. - на загальну суму 123 млн. грн;

- більше 500 осіб з числа членів сімей загиблих учасників АТО в розмірі 25 тис. грн. - на загальну суму 12,5 млн грн;

- допомогу на поховання загиблих учасників АТО отримали 17 сімей.

Також чотирьом учасникам АТО столична влада компенсувала витрати на стаціонарне лікування та протезування. «З нагоди відзначення 73-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті і примирення допомогу в розмірі 500 гривень отримали 24 тисячі 719 учасників АТО та родин загиблих учасників АТО», - зазначив мер Києва.

Також столична влада проводить процедуру закупівлі більш ніж 1,5 тисячі путівок для оздоровлення дітей учасників АТО. У 2017 році за рахунок субвенції з Держбюджету на будівництво житла розподілено 89,5 млн грн. І профінансовано будівництво 58 квартир для сімей загиблих військовослужбовців, а також інвалідів I-II групи - учасників АТО. Зокрема, житлом будуть забезпечені 22 родини загиблих в АТО.

На наступних три роки, зауважив Кличко, заплановано виділити 50 мільйонів гривень для будівництва житлових будинків для учасників АТО по провулку Моторному в столиці. «Я розумію, що біль вашої втрати не залікуєш квартирами чи грошима. Ви втратили найрідніших. І сьогодні важливо - пам'ятати про кожного героя, шанувати його подвиг. І робити наше місто, нашу країну такими, в яких мріяли жити ваші сини і чоловіки», - підкреслив він.

Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.