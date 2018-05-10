Олег Ляшко на матче "Шахтер" - "Динамо" бросал шелуху от семечек под ноги

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Олег Ляшко на футбольном матче

Политика заподозрили в неподобающем поведении на футбольном матче

45-летний лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, на стадионе в Днепре наблюдал за финальным матчем Кубка Украины по футболу. Матч «Динамо» — «Шахтер» закончился со счетом 0:2.

Как и полагается заядлому болельщику, на трибуне главный радикал лузгал семечки. Шелуху политик выбрасывал под лавочку, на которой сидел. Этот ролик появился в сети благодаря Андрею Лозовому, другу и правой руке Ляшко.

«Так нервничать во время матча может только тот, кто болеет искренне. Семечки – лучше, чем сигарета. Ляшко более за «Шахтер», - значится подпись под роликом.

Как только пользователи социальных сетей начали возмущаться, мол, как так – политик бросает шелуху прямо под сидение, Лозовой оправдался в комментариях, что там внизу якобы стоит «пакетик».

Поддерживая донецкий клуб на трибунах «Днепр-Арены» нардеп Ляшко был в оранжевом шарфе с символикой любимой команды с надписью «За Донбасс».

Отметим, что Лозовой уже не первый раз ставит Ляшко в неловкое положение. Так однажды он разместил фото лидера «Радикальной партии» с женой, на котором Росита Сайранен с сумочкой Gucci за 66,35 тыс. грн.

Джерело: Страна.ua