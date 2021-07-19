В США котик с дьявольской мордашкой стал звездой соцсетей. Курьезные фото

Теперь хозяйка не может отделаться от экзорцистов

Пиксель всю жизнь прожил в Штатах, но глядя на его морду, этого не скажешь. Ушки-рога, клыки и ехидный взгляд выдают малыша с потрохами. Он явно попал в наш мир из преисподней.

Малышу уже два года, и он живет в большом доме хозяйки Элисон Калхаген в городке Грин-Бей, штат Висконсин. Своим существованием Пиксель доказывает — у животных может быть харизма. Иначе объяснить поведение питомца просто невозможно. Ему еще не было и года, когда хозяйка заметила, что кот породы корниш-рекс стал строить рожицы. Выходило у него ну очень смешно, поэтому Элисон решила все документировать. И не прогадала.

Но, как всегда в Интернете, что бы ты ни делал, у тебя найдутся хейтеры. Пиксель — не исключение. Пока кто-то в комментариях в шутку называл кота дьяволенком, есть люди, которые серьезно считают, что питомец — дитя ада и ему срочно нужно провести обряд изгнания демона из его тела, пишет Metro.

Какой-то парень утверждал, что он экзорцист и что Пиксель был одержим демоном, который контролирует его своей потусторонней силой. Но я проигнорировала это сообщение. Пиксель не одержим, на самом деле он просто милый котик, который выглядит иначе

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.