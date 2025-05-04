Відпочинок на трьох: мер Дніпра, собака і незнайомець (фото, відео)

Філатов із домашнім улюбленцем вирішив провести час на березі річки, та їхню ідилію порушили

Мер Дніпра Борис Філатов показав, як проводить вихідні зі своїм собакою. Як інформує «Главком», світлини відпочинку Філатов опублікував у своєму Telegram-каналі. Посадовець із домашнім улюбленцем вирішив провести час на березі річки.

Іноді ми вважаємо, що «большиє начальнікі» живуть десь за обрієм, какають трояндами та щовечора їдять омарів. Ні, ні, щастя не в тому. А в тому, коли ти з друзями та собакою можеш завалитися на березі річки та просто дихати Сонцем», – написав Філатов.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У кадр також потрапив незнайомий чоловік. Він мирно спав позаду філатова та його собаки. Перед відпочивальником стояла порожня пляшка з-під алкоголю та дві склянки.

«Чоловʼяга позаду – то не людина й не собака. То – свиня. Але раз на тиждень йому можна. Усім можна. Головне – залишатися людьми», – прокоментував появу в кадрі незнайомця мер Дніпра.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив про смерть своєї собаки Марти, яка майже десять років прожила в його домі після життя на вулиці. У зворушливому дописі він поділився спогадами про свого улюбленця та її непростий шлях.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео, в якому показав свого велетенського алабая. Також відомо, що у Бориса Філатова живе велетенський англійський мастиф.