Філатов шокований поведінкою громадян під час тривоги

Мер Дніпра написав гнівливий допис одразу після того, як у місті пролунало два потужних вибухи

Міський голова Дніпра Борис Філатов неприємно вражений поведінкою людей, які під час повітряної тривоги і вибухів у місті не йдуть до укриття.

На своїй сторінці у Facebook Філатов обурливо висловився з приводу поведінки містян, які під час повітряної тривоги не проходять до укриття.

«Прямо зараз. Фото з вікна власної автівки. Люди стоять на перехресті. Чекають зеленого сигналу світлофора. На борді красномовний напис «Балістика. Ми відкрились у Дніпрі». Лунає повітряна тривога. Десь чути вибухи. Всім пох», – написав Філатов.

Міський голова зазначив, що містяни часто запитують його у соцмережах про бомбосховища. «Не треба кидатися під автівку чи злітати, просто не чекати світлофора, а розвернутися та піти до найближчого мобільного укриття, або просто зайти у під’їзд або інше приміщення. Я відповів на ваше запитання? Чи Ви мені й далі будете моралі читати? У вас коти нас*яли на сходах у під’їзді, але міська влада також у цьому винувата», – додав Борис Філатов у коментарях під дописом.

Варто відмітити, що мер написав гнівливий допис одразу після того, як у місті пролунало два потужних вибухи.

Станом на 2024 рік у Дніпрі обліковується 305 сховищ, та 358 найпростіших укриттів, але громадяни продовжують нехтувати простими правилами безпеки.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік.