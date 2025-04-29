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Філатов натякнув Києву на недостатню допомогу постраждалим від обстрілів, порівнявши з Дніпром

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Філатов натякнув Києву на недостатню допомогу постраждалим від обстрілів, порівнявши з Дніпром
Дніпро постійно здійснює ремонти пошкоджених будинків та інфраструктури на сотні мільйонів гривень
фото: Наше місто

Філатов зазначив, що бюджет Дніпра значно менший за столичний, а місто майже щоночі потерпає від ворожих атак 

Мер Дніпра Борис Філатов у своєму Facebook-дописі порушив питання про обсяги допомоги, яку отримують мешканці Києва, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, порівнявши ситуацію з підтримкою у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Бориса Філатова

Філатов зазначив, що бюджет Дніпра значно менший за столичний, а місто майже щоночі потерпає від ворожих атак. У цьому контексті він звернув увагу на новину про те, що Київ компенсує тимчасову оренду житла лише 34 постраждалим від ракетних ударів.

Мер Дніпра підкреслив, що його місто за аналогічною програмою допомогло щонайменше 500 людям, витративши на оренду близько 18 млн грн, і ця програма діє вже майже два роки. Крім того, Дніпро постійно здійснює ремонти пошкоджених будинків та інфраструктури на сотні мільйонів гривень.

Філатов зауважив, що не має наміру ображати когось чи влаштовувати змагання між містами, посилаючись на корпоративну етику. За словами мера Дніпра, ця інформація призначена насамперед для мешканців Дніпра, щоб зменшити критику на адресу міської влади. Він наголосив, що Дніпро є лідером в країні за програмами допомоги постраждалим від російських ударів, і запропонував тим, хто сумнівається, дізнатися про ситуацію в інших містах, таких як Одеса, Харків чи Миколаїв.

Мер Дніпра підкреслив, що ця допомога стала можливою завдяки коштам самих дніпрян, а завдання міської влади полягає лише в правильному розподілі цих ресурсів для підтримки людей, які очікують на державну програму «єВідновлення». Він додав, що для нього не має значення, чи висвітлюватимуть це ЗМІ.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко терміново скликає Раду оборони Києва для обговорення алгоритму дій після ліквідації наслідків ворожих обстрілів Державною службою з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Це сталося після того, як волонтерам довелося самостійно розчищати квартири та забивати вікна внаслідок російського обстрілу Святошинського району. Ткаченко висловив обурення тим, що, маючи достатньо ресурсів у місті, доводиться розраховувати на зовнішню допомогу.

Волонтерка Катерина Терехова розповіла, що на місці російської атаки працюють кияни, які розчищають квартири та забивають вікна. За її словами, бійці Національної гвардії України пообіцяли повернутися до пошкодженого будинку та охороняти до 5 травня. 

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Теги: Віталій Кличко Київ Борис Філатов Дніпро гуманітарна допомога Тимур Ткаченко

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