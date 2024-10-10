Філатов після смерті ексзаступника заявив про тиск на міську раду

Філатов заявив, що так звані «перевертні в погонах» фальсифікують докази, проводять слідчі дії без судових ухвал та підробляють експертизи

Філатов: Проти Дніпровської міської ради розгорнули безпрецедентну компанію зі знищення місцевого самоврядування

Мер Дніпра Борис Філатов звинуватив правоохоронців у смерті свого ексзаступника Михайла Лисенка та в систематичному тиску на міську раду та її працівників. Про це він заявив в день похорон Лисенка.

Міський голова заявив, що Лисенка «фактично вбили так звані правоохоронці своїми нескінченними переслідуваннями, обшуками та цькуванням».

«Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною компанією по дискредитації працівників та депутатів», – йдеться у заяві.

Також Філатов заявив, що так звані «перевертні в погонах» фальсифікують докази, проводять слідчі дії без судових ухвал та підробляють експертизи. За його словами, ця ситуація триватиме й надалі.

«Вони вже зламали одну людину і продовжать знущатися з інших. Наступним кроком для дискредитації стане нова кримінальна справа – цього разу щодо закупівлі квадроциклів для армії», – сказав Борис Філатов.

Водночас міський голова пообіцяв надати пояснення та підкреслив, що всі придбані квадроцикли вже передані на фронт. Він також зазначив, що міськрада через постійний тиск не може закупити дрони чи системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Тож усіх містян я хочу попередити – це триватиме і надалі. Причини мені невідомі. Будь-то вказівка, підготовка до виборів чи бажання нажитися на чужих здоров’ї та честі. Чи, можливо, це частина російського сценарію. Фронт наближається до Дніпра, а тих, хто має хоч щось робити, систематично витісняють і знищують», – наголосив Філатов.

Мер додав, що обіцяє містянам «відкритість та публічність», а людям, які нібито причетні до смерті його ексзаступника сказав, що «я вас не боюсь».

Нагадаємо, 7 жовтня помер ексзаступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За словами позаштатного радника міського голови Дніпра Євген Гендін, у нього стався інфаркт.

«Понад півроку тому він звільнився і відмовився від депутатства. Серед міських зоозахисників він мав незаперечний авторитет. Як бачите, спокою йому не дали. А про його собак і котів тепер дбати нам. Міша, пробач мене», – підсумував Філатов.

Як відомо, у червні 2023 року Лисенка тимчасово усунули з посади заступника міського голови Бориса Філатова. Також стосовно Михайла Лисенка ведеться службове розслідування.