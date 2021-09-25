Мер Дніпра показав палкі поцілунки зі своїм цуценям (фото)

Філатов запевнив, що пес його дуже любить

У Бориса Філатова живе велетенський англійський мастиф

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував у Facebook фото свого велетенського цуценяти.

«Ми добре їмо і швидко ростемо. Але в душі все одно залишаємося щеням», – написав щасливий господар.

У коментарях до публікації Філатов розповів, що його домашній улюбленець – англійський мастиф. Собака важить 100 кілограмів, надзвичайно добрий та грайливий. Однак, коли грається, може ненароком збити людину з ніг. Утримують тварину у заміському будинку.

Мер Дніпра також оприлюднив у коментарях відео, на якому цілується зі своїм велетенським собакою, але згодом видалив його.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження, яким зобов'язав вакцинуватися від коронавірусу всіх співробітників мерії. Якщо хто-небудь відмовляється від щеплення, він зобов'язаний щотижня надавати за місцем роботи довідку з негативним ПЛР-тестом, як це заведено в мерії Нью-Йорка. Крім того, для вакцинованих другий дозою дніпрян мер також передбачив приємні бонуси.