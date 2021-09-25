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    Мер Дніпра показав палкі поцілунки зі своїм цуценям (фото)

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    Філатов запевнив, що пес його дуже любить - Мер Дніпра показав палкі поцілунки зі своїм цуценям (фото)
    Філатов запевнив, що пес його дуже любить
    Фото: скріншот із відео

    У Бориса Філатова живе велетенський англійський мастиф

    Мер Дніпра Борис Філатов опублікував у Facebook фото свого велетенського цуценяти.

    «Ми добре їмо і швидко ростемо. Але в душі все одно залишаємося щеням», – написав щасливий господар.

    У коментарях до публікації Філатов розповів, що його домашній улюбленець – англійський мастиф. Собака важить 100 кілограмів, надзвичайно добрий та грайливий. Однак, коли грається, може ненароком збити людину з ніг. Утримують тварину у заміському будинку.

    Мер Дніпра також оприлюднив у коментарях відео, на якому цілується зі своїм велетенським собакою, але згодом видалив його.

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    Мер Дніпра показав палкі поцілунки зі своїм цуценям (фото)
    Мер Дніпра показав палкі поцілунки зі своїм цуценям (фото)
    Фото: Борис Філатов/Facebook

    Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження, яким зобов'язав вакцинуватися від коронавірусу всіх співробітників мерії. Якщо хто-небудь відмовляється від щеплення, він зобов'язаний щотижня надавати за місцем роботи довідку з негативним ПЛР-тестом, як це заведено в мерії Нью-Йорка. Крім того, для вакцинованих другий дозою дніпрян мер також передбачив приємні бонуси.

    Теги: Борис Філатов мер Facebook щеплення
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    Мер Дніпра показав палкі поцілунки зі своїм цуценям (фото)