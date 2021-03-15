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    Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)

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    29-летняя украинка &mdash; боец UFC Марина Мороз - Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)
    29-летняя украинка — боец UFC Марина Мороз
    instagram.com/maryna_moroz_ufc/

    Cпортсменка точно знает, как найти путь к сердцам пользователей

    29-летняя украинка — боец UFC Марина Мороз решила нанести поклонникам удар в самое сердце. Девушка сообщила в инстаграм-сториз, что начинает продавать свои интимные фото.

    При этом спортсменка показала, что ждет преданных поклонников. Она выложила ссылку на свой личный сайт и продемонстрировала снимок, где позирует в откровенном бикини у роскошной машины. Девушка предусмотрительно прикрыла самую пикантную часть эмодзи в виде сердечка.

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    Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)
    Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)
    Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)
    instagram.com/maryna_moroz_ufc/

    Марина Мороз — спортсменка родом из Вольногорска Днепропетровской области. Девушка выступает в наилегчайшей весовой категории, так как весит менее 53 килограммов. Она одержала десять побед и потерпела три поражения, согласно сайту fighttime.ru. И обладает звучным прозвищем Железная Леди.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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